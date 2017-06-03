В Формуле-1 планируют увеличить число этапов следующего сезона

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес заявил, что календарь следующего сезона может расширится.

На данный момент в следующем сезоне планируется проведение 21 этапа. В календарь возвращаются Гран-при Германии и Франции, в то же время не будет проводиться гонка в Малайзии.

«Мы бы предпочли иметь более 21 этапа и хотим перейти в наступление на тех рынках, где выступаем, – приводит Motorsport.com слова Братчеса. – Сейчас мы исследуем экономическое влияние на рынки, чтобы понять преимущества приезда цирка Формулы 1 в конкретный город, страну, муниципалитет, княжество.

Поэтому, когда мы начнем определять оптимальный календарь в оптимальных регионах, мы сядем с представителями городов и обсудим нужный нам вариант, который будет отличаться от того, что было раньше, когда мы скорее реагировали на приходящие заявки».