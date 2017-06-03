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Читатели «Советского спорта» полагают, что финал Лиги чемпионов выиграет «Ювентус»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Кардиффе состоится финальный матч Лиги чемпионов-2016/17.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.

Большинство читателей «Советского спорта» (64,43%) полагает, что сегодня итальянский клуб одержит победу.

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию финала.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция


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