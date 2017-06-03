Читатели «Советского спорта» полагают, что финал Лиги чемпионов выиграет «Ювентус»
Сегодня в Кардиффе состоится финальный матч Лиги чемпионов-2016/17.
Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.
«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.
Большинство читателей «Советского спорта» (64,43%) полагает, что сегодня итальянский клуб одержит победу.
текстовую трансляцию финала.
Матч
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция
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