Читатели «Советского спорта» полагают, что финал Лиги чемпионов выиграет «Ювентус»

Сегодня в Кардиффе состоится финальный матч Лиги чемпионов-2016/17.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.

Большинство читателей «Советского спорта» (64,43%) полагает, что сегодня итальянский клуб одержит победу.

«Советский спорт» проведетфинала.