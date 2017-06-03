Наталья Билан: У «Зенита» самая молодая аудитория

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о среднем возрасте болельщиков команд РФПЛ.

- 18-24 – молодая аудитория любит «Зенит». Не могу объяснить, еще не изучали с маркетинговой точки зрения. Может быть игроки больше эмоции вызывают игроки. Аудитория 35-44, 44+ болеет за «Спартак», потому что у этого клуба легендизированная история. У ЦСКА – аудитория 35-44.

У нас было два реалити-шоу: боксерское привлекало людей в возрасте 35-44 года. Футбольное больше смотрели молодые, потому что они видели себя, - передает слова Билан корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».