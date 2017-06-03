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Арда Туран может перейти в «Арсенал» за 25 миллионов евро

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». 

По информации Mundo Deportivo, «канониры» могут заплатить за футболиста 25 миллионов евро.

Туран в прошедшем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 3 мяча.

Напомним, на этой неделе главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подписал с клубом новый двухлетний контракт.

Ранее Арда Туран защищал цвета мадридского «Атлетико» и «Галатасарая».

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