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Наталья Билан: «Матч ТВ» не сделал ничего плохого российскому спорту

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о конкуренции за зрителя с другими телеканалами.

- Мы находимся в состоянии конкуренции. Мы не выключим остальные каналы, спорт борется с остальными зрелищами. Есть фильмы, новости, передачи, которые мужчины с удовольствием смотрят. Конечно, 24 часа смотреть спорт тяжело. Поэтому появился околоспортивный контент, так появились фильмы, которые мы производим, которые мы покупаем у зарубежных коллег. Мне кажется, за 1,5 года существования мы ничего плохого нашему спорту не сделали, - передает слова Билан корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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