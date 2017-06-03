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Александр Кержаков: Футбол на «Матч ТВ» смотрит мой 4-летний сын

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о просмотре спортивных трансляций по телевидению.

– Футбольные трансляции на «Матч ТВ» смотрит мой сын. Он не попадает под целевую аудиторию, ему всего четыре года. Я с удовольствием смотрю спорт, люблю смотреть на большом экране. На телефоне это невозможно сделать, я не получаю такого удовольствия. Спорт смотрю дома. Могу смотреть достаточное количество спортивных трансляций, если они прямые. В этот момент я становлюсь непосредственным участником события. В записи смотрю мало. Пользуясь интернетом, я могу зайти туда и узнать результат, и будет не интересно.

Если будет больше прямых эфиров – буду гораздо чаще смотреть любой вид спорта. Я кого-то обижу: парусный спорт смотреть не буду, но футбол, ММА, баскетбол, волейбол – в общем все игровые виды спорта и крупные соревнования с удовольствием посмотрю в прямой трансляции, - передает слова Кержакова корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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