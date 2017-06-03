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«Рома» планирует купить Промеса

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Роме».

По информации итальянских СМИ, римляне подыскивают замену египтянину Мохамеду Салаху, которым активно интересуется «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне серии А «Рома» заняла второе место, отстав на четыре очка от «Ювентуса».

Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года, но сам футболист пока не принял решение о том, где он проведет следующий сезон.

В чемпионате России-2016/17 Квинси забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

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