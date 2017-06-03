«Рома» планирует купить Промеса
Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Роме».
По информации итальянских СМИ, римляне подыскивают замену египтянину Мохамеду Салаху, которым активно интересуется «Ливерпуль».
В прошедшем сезоне серии А «Рома» заняла второе место, отстав на четыре очка от «Ювентуса».
Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до 2021 года, но сам футболист пока не принял решение о том, где он проведет следующий сезон.
В чемпионате России-2016/17 Квинси забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.
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