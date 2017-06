Андре Уорд: Джексон жаловался на то, как с ним обращаются в лагере Ковалева, и предложил свои услуги

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд прокомментировал скандальную ситуацию с тренером Сергея Ковалева Джоном Дэвидом Джексоном.

- Могу подтвердить, что Джексон сам позвонил нам. Просто подумайте, с какой стати нам могло прийти в голову связываться с тренером Ковалева и пытаться переманить его, зная о предстоящем реванше?

Мой юрист периодически общается с Джексоном. Но до первого поединка они разговаривали нечасто. После боя Джексон начал жаловаться на то, как с ним обращаются в лагере Ковалева. Жаловался на нового русского тренера (по физподготовке - прим. ред.). На то, что он теперь не понимает указаний, которые дают Сергею в ринге. На то, что Ковалев не лучшим образом к нему относится.



В итоге, он выдвинул вздорные финансовые требования. Я уважаю Джона Дэвида, но... Если ты так поступаешь со своим лучшим бойцом, как я смогу доверять тебе в зале? И поэтому мы с Верджилом Хантером (постоянным и многолетним тренером Уордом - прим. ред) приняли решение за две минуты, - рассказал Андре.

ВИДЕО

