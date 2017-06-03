«Зенит» интересуется защитником «Болоньи»
Защитник «Болоньи»
Адам Масина попал в сферу интересов «Зенита».
По информации Сorriere di Bologna, 23-летний итальянец
заменит в составе петербургского клуба своего соотечественника Доменико
Кришито. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.
Напомним, ранее «Зенит» возглавил итальянский специалист
Роберто Манчини, который сменил на посту главного тренера сине-бело-голубых
Мирчу Луческу.
Масина в серии А сезона-2016/17 провел 32 матча и забил один
гол.
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