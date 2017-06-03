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«Зенит» интересуется защитником «Болоньи»

Источник:  Corriere di BolognaКомментарии

Защитник «Болоньи» Адам Масина попал в сферу интересов «Зенита».

По информации Сorriere di Bologna, 23-летний итальянец заменит в составе петербургского клуба своего соотечественника Доменико Кришито. Сумма трансфера может составить 10 миллионов евро.

Напомним, ранее «Зенит» возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, который сменил на посту главного тренера сине-бело-голубых Мирчу Луческу.

Масина в серии А сезона-2016/17 провел 32 матча и забил один гол.

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