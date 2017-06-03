Андрей Тихонов: В «Крыльях» тренерский штаб останется тот же, что был в «Енисее»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объявил, кто войдет в его тренерский штаб.

«Тренерский штаб остается такой же, какой был в «Енисее» – Ежуров Владимир Раимович, тренер вратарей Рожков Анатолий Викторович. Также добавится один тренер по физической подготовке, но пока не назову, кто», – приводит ТАСС слова Тихонова.

Напомним, под руководством Тихонова «Енисей» занял третье место в ФНЛ и в стыковых матчах проиграл «Арсеналу» (2:1, 0:1).

После окончания сезона Тихонов возглавил «Крылья Советов», за которые выступал в 2001-2004 и 2008 годах. Отметим, что в 2008 году Тихонов входил в тренерский штаб команды.

В самарском клубе Тихонов сменил Вадима Скрипченко.