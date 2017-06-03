Наталья Билан: «Матч ТВ» и «Первый канал» покажут Кубок конфедераций

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала, кто будет показывать матчи Кубка конфедераций в России.

- Достигнуто стратегическое соглашение. Мы планируем показывать Кубок конфедераций. Первый канал и мы будем транслировать. Мы не до конца проработали деление матчей, как мы будем показывать – параллельно, с повторами, - передает слова Билан корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».