Сергей Фурсенко: Приоритет для «Зенита» - стадион

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о работе бывшего гендиректора Максима Митрофанова в новой должности.

- «Альянц арена» вернула 350 миллионов инвестиций за три года. Приоритет для «Зенита» - стадион. Максим Митрофанов остался в клубе, он - мой советник по стадиону и инфраструктуре, -передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Напомним, Фурсенко в мае был назначен генеральным директором «Зенита». С 2005 по 2008 год он был президентом петербургского клуба.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».



