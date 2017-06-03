Мексиканский «Крус Асуль» намерен пригласить Торреса

Форвард «Атлетико» Фернандо Торрес может начать следующий сезоне в клубе «Крус Асуль» из Мехико, сообщает Marca.

Идея приглашения 33-летнего нападающего принадлежит главному тренеру «Крус Асуль» испанцу Пако Хемесу, который работал у себя на родине с «Кордобой», «Картахеной», «Лас-Пальмасом», «Райо Вальекано» и «Гранадой».

Ожидается, что на следующей неделе представители «Крус Асуль» приедут в Испанию, чтобы уговорить Торреса согласиться на их предложение.

В нынешнем сезоне Торрес забил восемь голов в 31 матче примеры, один гол в пяти матчах Кубка Испании и один гол в девяти матчах Лиги чемпионов.

Добавим, что «Крус Асуль» занял 11-е место в клаусуре, а ранее был 14-м в апертуре.