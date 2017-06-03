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Валерий Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о ситуации с комментатором Геннадием Орловым. 

- Геннадий Орлов продолжит работу на канале?
- Возможно, да. 

- Это видео нанесло репутационные потери.
- Ажиотаж создало. Репутационные потери - не думаю, - передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Орлов критикует Тину Канделаки и называет «Матч ТВ» банкротом. 

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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