Букмекеры оценивают шансы «Ювентуса» и «Реала» в финале Лиги чемпионов как примерно равные

Сегодня в Кардиффе «Ювентус» и «Реал» выявят победителя Лиги чемпионов-2016/17.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

По мнению букмекеров, незначительным фаворитом игры является испанский клуб. На победу «Реала» в основное время матча можно поставить с коэффициентом 2,63. Котировки на победу туринцев - 2,87. На ничью - 3,11.

По мнению аналитиков, за 90 минут команды забьют менее 2,5 мячей (1,6).

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.

Матч Ювентус - Реал Место и дата 03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция



