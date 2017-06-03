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Наталья Билан: Дзюба создан для телевидения. Будем рады, если он поможет «Матч ТВ»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о показе Кубка конфедераций-2017.

- Я не уверена, что мы будем делать студию в каждом городе Кубка конфедераций. В Москве рассматриваем возможность разместиться на центральной площади. Вокруг трансляций будут документальные фильмы, обвязки, эксперты. Количество контента будет большое - сравнимо с чемпионатом Европы. Особое внимание уделим матчу открытия и игре с Чили.

- Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. Хотите привлечь его на «Матч ТВ»?
 - Каждый спортсмен, который не может участвовать в турнире, попадает в поле зрения телеканала. Будем разговаривать с Артемом, но для спортсмена неучастие - это обида. Если он сможет преодолеть ее и помочь нам, мы будем рады. Он эмоциональный человек, создан для телевидения. Мы и с Кокориным поговорим, и с Березуцкими, и с Широковым, - передает слова Билан корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».  

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