Сергей Фурсенко: Начнет ли «Зенит» сезон на новом стадионе? Посмотрим после Кубка конфедераций

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что «Зенит» может начать сезон на новом стадионе.

- Реально, чтобы «Зенит» начал новый сезон на Крестовском?

- Мы посмотрим на качество поля после Кубка и будем принимать конкретное решение. Конечно хотелось бы начать на новом стадионе, несмотря на некоторые недоделки. Вы сами понимаете: начинать сезон на новом стадионе – это совершенно другие эмоции. Мы сможем там всех принять. Очень хочу, чтобы туда ходили семьями. У нас будет петербургский семейный стадион, чтобы приходили проводить время – как в театр. А действие мы вам обеспечим. Будет очень красиво, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Напомним «Зенит» провел на арене два официальных матча. Игра с «Краснодаром» была перенесена на «Петровский» из-за плохого качества газона. Летом стадион «Санкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций, а в следующем году - чемпионата мира.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».