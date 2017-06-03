Веснина проиграла Суарес-Наварро в третьем круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции.
В третьем круге Елена уступила испанке Карле Суарес Наварро в двух партиях.
Веснина выполнила две подачи навылет и допустила три двойных ошибки. Она отдала сопернице четыре гейма на своей подаче.
За выход в четвертьфинал Суарес-Наварро сразится с с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия) - Симона Халеп (Румыния).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Суарес Наварро К. (Испания) - 4:6, 4:6
Место и дата
03 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
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