Веснина проиграла Суарес-Наварро в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции.

В третьем круге Елена уступила испанке Карле Суарес Наварро в двух партиях.

Веснина выполнила две подачи навылет и допустила три двойных ошибки. Она отдала сопернице четыре гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Суарес-Наварро сразится с с победительницей встречи Дарья Касаткина (Россия) - Симона Халеп (Румыния).

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг