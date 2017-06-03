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Валерий Карпин: Продолжат ли «Зенит» комментировать только Орлов и Погорелов? Посмотрим, узнаете

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о рейтинге комментаторов канала. 

- «Матч ТВ» запустил рейтинг комментаторов. Что будет с теми, кто стабильно на последних местах? 
- Рейтинг создали для того, чтобы привлечь зрительский интерес, чтобы пользователи реагировали. И это дало свои плоды.

- Какие именно?
- Голосующих, заходящих на сайт стало гораздо больше. Плюс это дает оценку: субъективную, конечно, но оценку. И интерактив для болельщиков.

- Матчи «Зенита» в следующем сезоне тоже будут комментировать только два человека?
- Посмотрим. Узнаете (улыбается), - передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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