Валерий Карпин: Продолжат ли «Зенит» комментировать только Орлов и Погорелов? Посмотрим, узнаете

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о рейтинге комментаторов канала.

- «Матч ТВ» запустил рейтинг комментаторов. Что будет с теми, кто стабильно на последних местах?

- Рейтинг создали для того, чтобы привлечь зрительский интерес, чтобы пользователи реагировали. И это дало свои плоды.



- Какие именно?

- Голосующих, заходящих на сайт стало гораздо больше. Плюс это дает оценку: субъективную, конечно, но оценку. И интерактив для болельщиков.



- Матчи «Зенита» в следующем сезоне тоже будут комментировать только два человека?

- Посмотрим. Узнаете (улыбается), - передает слова Карпина корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».