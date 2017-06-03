Каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» в преддверии финала Лиги чемпионов (фото)

Каталонские газеты Mundo Deportivo и Sport на обложках свежих выпусков пожелали удачи туринскому «Ювентусу» в финальном матче Лиги чемпионов-2016/17 против мадридского «Реала».

Издание Mundo Deportivo опубликовало фотографию-коллаж бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, который сегодня защищает цвета «Ювентуса».

А заголовок Sport оказался и вовсе незатейливым: «Вперед, «Юве»!

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.