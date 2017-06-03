Каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» в преддверии финала Лиги чемпионов (фото)
Каталонские газеты Mundo Deportivo и Sport на обложках свежих выпусков пожелали удачи туринскому «Ювентусу» в финальном матче Лиги чемпионов-2016/17 против мадридского «Реала».
Marca play on #Juventus motto #ItsTime , Sport & Mundo Deportivo openly cheer Bianconeri https://t.co/ion6dtLxqv #UCLFinal #JUVRMA pic.twitter.com/40xXJXndZm— footballitalia (@footballitalia) 3 июня 2017 г.
Издание Mundo Deportivo опубликовало фотографию-коллаж бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса, который сегодня защищает цвета «Ювентуса».
А заголовок Sport оказался и вовсе незатейливым: «Вперед, «Юве»!
Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.
«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.
Матч
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция