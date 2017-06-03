Наталья Билан: Идет не информационная война против «Матч ТВ». Это желание отвлечь от предмета юридического спора

Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о конфликте со Sports.ru.

- Это не информационная война, это желание отвлечь от предмета юридического разбирательства, которое ведется между Sports.ru и нашим субхолдингом. Коллеги изначально интересовались нашим творчество – это естественно. Я не назвала бы это войной, война – это когда вы разговариваете на равных. Мы не разговариваем так, как портал Sports.ru.



- Есть возможность мирного урегулирования?

- Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Если юристы решат пойти на мировое соглашение, да. Мы не делим спорт со Sports.ru.



- Дмитрий Навоша сказал, что этот конфликт не пытались мирно урегулировать. Что раньше подобные конфликты улаживались звонком.

- Мы никогда не решали ничего по звонку. Навоша сам себе противоречит – он хочет жить в цивилизованном обществе, платить, побеждать в суде, отстаивать права. То он жалуется, что ему никто не позвонил – ты то, а мы это. Мы так не можем, мы очень крупный холдинг, мы можем только юридически защищаться. Мы и пошли защищаться. Не знаю, о чем договариваться, мы никого не обижали, - передает слова Билан корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».