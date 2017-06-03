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Сергей Фурсенко: Стану президентом «Зенита» после 23-25 июня

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, когда станет президентом петербургского клуба. 

- Когда вас можно будет называть президентом, а не гендиректором? 
- Есть корпоративные процедуры. Они продолжатся до 23-25 июня. Это абсолютно не имеет никакого значения, потому что мы на постоянной основе взаимодействуем с председателем совета директоров. Я не вижу никаких проблем, -передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Напомним, Фурсенко в мае был назначен генеральным директором «Зенита». С 2005 по 2008 год он был президентом петербургского клуба. 

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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