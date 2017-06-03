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Бой Ковалев - Уорд будет показан на российском телевидении

Источник:  ТАССКомментарии

Российские телезрители смогут увидеть повторный поединок Сергея Ковалева с Андре Уордом. 

- Бой будет показан в России. Мы завершаем контрактные вопросы по этой теме, - заявила промоутер Сергея Кэти Дува.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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