Бой Ковалев - Уорд будет показан на российском телевидении
Российские телезрители смогут увидеть повторный поединок Сергея Ковалева с Андре Уордом.
- Бой будет показан в России. Мы завершаем контрактные вопросы по этой теме, - заявила промоутер Сергея Кэти Дува.
Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
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