Бой Ковалев - Уорд будет показан на российском телевидении

Андре Уорд: Джексон жаловался на то, как с ним обращаются в лагере Ковалева, и предложил свои услуги

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд прокомментировал скандальную ситуацию с тренером Сергея Ковалева Джоном Дэвидом Джексоном.