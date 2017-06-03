Тина Канделаки о конфликте со Sports.ru: Не надо обсуждать меня, вычистите пиратский контент

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о конфликте со Sports.ru.

- Мы тратим большие деньги на права, поэтому хочется на них же зарабатывать. Я не буду вдаваться в детали и говорить о том, что пользователи через блоги сами пиратят контент, а потом остается реклама букмекеров.

Это вы все знаете и без меня. Если это просто люди доброй воли, которые собираются и смотрят контент и там нет никакой рекламы - никаких проблем нет. Даже на ролике про «Матч ТВ» стояла реклама. Не надо зарабатывать на ворованном: ФНЛ это или что-то другое. Это наша позиция, никакого эмоционального отношения тут нет. Если мы тратим деньги, то хотим и зарабатывать. Я нормально отношусь к тому, что потом в блогах Sports.ru меня затроллят. Не надо обсуждать меня, надо вычистить пиратский контент, - передает слова Канделаки корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».