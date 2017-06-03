Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:6, 4:6Суарес Наварро
Теннис  Касаткина0:6, 5:7Халеп
Волейбол  Россия- : -Франция
Теннис  Маррэй7:6, 4:3Дель Потро
Теннис  Изнер- : -Хачанов
Футбол  Ювентус- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тина Канделаки о конфликте со Sports.ru: Не надо обсуждать меня, вычистите пиратский контент

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о конфликте со Sports.ru.

- Мы тратим большие деньги на права, поэтому хочется на них же зарабатывать. Я не буду вдаваться в детали и говорить о том, что пользователи через блоги сами пиратят контент, а потом остается реклама букмекеров.

Это вы все знаете и без меня. Если это просто люди доброй воли, которые собираются и смотрят контент и там нет никакой рекламы - никаких проблем нет. Даже на ролике про «Матч ТВ» стояла реклама. Не надо зарабатывать на ворованном: ФНЛ это или что-то другое. Это наша позиция, никакого эмоционального отношения тут нет. Если мы тратим деньги, то хотим и зарабатывать. Я нормально отношусь к тому, что потом в блогах Sports.ru меня затроллят. Не надо обсуждать меня, надо вычистить пиратский контент, - передает слова Канделаки корреспондент «Советского спорта» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тина Канделаки: Хорошо, что в том видео не сказали, что я старая и страшная. «Матч ТВ» - не банкротГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.Валерий Карпин: Продолжат ли «Зенит» комментировать только Орлов и Погорелов? Посмотрим, узнаетеГлавный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о рейтинге комментаторов канала.Наталья Билан: Дзюба создан для телевидения. Будем рады, если он поможет «Матч ТВ»Креативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о показе Кубка конфедераций-2017.Валерий Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.Наталья Билан: «Матч ТВ» и «Первый канал» покажут Кубок конфедерацийКреативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала, кто будет показывать матчи Кубка конфедераций в России.Наталья Билан: «Матч ТВ» не сделал ничего плохого российскому спортуКреативный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан рассказала о конкуренции за зрителя с другими телеканалами.ФИФА: Переговоры по телеправам на Кубок конфедераций и чемпионат мира продолжаютсяПереговоры о продаже прав на показ матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира в России продолжаются, сообщили в ФИФА.«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Советский спорт» собрал самые важные слова о спорте, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.Уникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнирУникальные фишки ЧМ-2018: какие бонусы вас ждут и как вы можете влиять на турнир«Советский спорт» провел сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».«Матч ТВ» покажет матчи Кубка конфедерацийГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объявила, что телеканал покажет матчи Кубка конфедераций-2017.Виталий Мутко, Тина Канделаки, Алексей Смертин, Андрей Перегудов и Нататья Водянова станут спикерами сессии «Советского спорта»В рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума «Советский спорт» проведет собственную сессию «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».Телеаудитория РФПЛ за год сократилась на 18,2%Минувший сезон в российской премьер-лиге ознаменовался падением рейтингов телетрансляций. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope (TNS).Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)Алексей Миллер провел встречу с Роберто Манчини (фото)Руководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки в твиттере рассказала о встрече председателя правления «Газпрома» и тренера Роберто Манчини.Канделаки опровергает сокращение Елагина, ссылаясь на слова КарпинаРуководитель «Матч ТВ» Тина Канделаки опровергла информацию о том, что комментатор Александр Елагин покинул телеканал. На своей странице в Facebook она разместила слова Валерия Карпина об этом.Владимир Стогниенко: Вернусь ли я на «Матч ТВ»? У них нет проблем с комментаторамиСпортивный комментатор Владимир Стогиненко сказал, что по не собирается возвращаться на «Матч ТВ», в том числе на гонорарной основе.Василий Уткин: Видимо, не отстояли ЕлагинаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин намекнул на увольнение комментатора Александра Елагина с телеканала «Матч ТВ».Революция в «Зените» и трансферные аппетиты «Спартака» (видео)Революция в «Зените» и трансферные аппетиты «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Алексей Андронов: У меня возникает вопрос, как этот фрагмент мог пойти в эфирСпортивный комментатор Алексей Андронов рассказал о ситуации с интервью с Геннадием Орловым.Алексей Андронов: Произошел «косяк». Нам неудобно перед Орловым за эту ситуациюСпортивный комментатор Алексей Андронов рассказал о ситуации с интервью с Геннадием Орловым.«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
Футбол
Петер Бос может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Футбол
Манчини хочет пригласить в «Зенит» Балотелли
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с «Реалом» о переходе Бэйла
Бокс
Бой Ковалев - Уорд будет показан на российском телевидении
все новости
Тина Канделаки
Тина Канделакивсе новости
Матч ТВ
Матч ТВ