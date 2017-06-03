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«Манчестер Юнайтед» готов начать переговоры с «Реалом» о переходе Бэйла

Источник:  The IndependentКомментарии

Валлийский вингер Гарет Бэйл может перейти из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». 

По информации Independent, руководство «Реала» рассчитывает за счет продажи Бейла этим летом получить средства для приобретения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе или полузащитника «Челси» Эдена Азара.

В то же время, королевский клуб рассчитывает выручить на продаже Бэйла не менее 100 миллионов евро, что может стать препятствием для заключения сделки.

Напомним, Гарет перешел в «Реал» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2013 года за 86 миллионов фунтов стерлингов.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция


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