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«Марсель» претендует на Санья

Источник:  France FootballКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья может продолжить карьеру в «Марселе».

Срок контракта 34-летнего француза с «горожанами» подошел к концу, после чего Санья стал свободным агентом.

«В первую очередь я думаю о своей семье. Моя жена поедет за мной куда угодно, но выбор остается за мной. У меня было несколько звонков от клубов. Но сейчас я хочу отдохнуть, чтобы развеяться и восстановиться после сезона.

Я не думаю только о «Марселе». Меня просто спросили, какое мое мнение о клубе. На что я ответил, что думаю о нем только хорошее. «Марсель» – один из лучших французских клубов. Это крупный проект», – сказал Санья.

Отметим, что в Англии на защитника претендует «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне Санья провел 18 матчей в премьер-лиге за «Манчестер Сити».

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