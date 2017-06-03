«Марсель» претендует на Санья

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья может продолжить карьеру в «Марселе».

Срок контракта 34-летнего француза с «горожанами» подошел к концу, после чего Санья стал свободным агентом.

«В первую очередь я думаю о своей семье. Моя жена поедет за мной куда угодно, но выбор остается за мной. У меня было несколько звонков от клубов. Но сейчас я хочу отдохнуть, чтобы развеяться и восстановиться после сезона.

Я не думаю только о «Марселе». Меня просто спросили, какое мое мнение о клубе. На что я ответил, что думаю о нем только хорошее. «Марсель» – один из лучших французских клубов. Это крупный проект», – сказал Санья.

Отметим, что в Англии на защитника претендует «Кристал Пэлас».

В минувшем сезоне Санья провел 18 матчей в премьер-лиге за «Манчестер Сити».