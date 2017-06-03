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Петер Бос может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Аякса» Петер Бос может перейти на работу в дортмундскую «Боруссию».

По данным голландских СМИ, в Дортмунде Босу предлагают годовой оклад в размере 4 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Петер вывел «Аякс» в финал Лиги Европы, где команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Боруссия» в свою очередь по окончании сезона приняла решение о расставании с главным тренером Томасом Тухелем, несмотря на выигрыш Кубка страны.

Ранее сообщалось, что «шмелей» может возглавить швейцарский специалист Люсьен Фавр, однако «Ницца» отказалась отпустить своего тренера в Германию.

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