Петер Бос может возглавить дортмундскую «Боруссию»
Главный тренер «Аякса» Петер Бос может перейти на работу в дортмундскую «Боруссию».
По данным голландских СМИ, в Дортмунде Босу предлагают годовой оклад в размере 4 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Петер вывел «Аякс» в финал Лиги Европы, где команда уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Боруссия» в свою очередь по окончании сезона приняла решение о расставании с главным тренером Томасом Тухелем, несмотря на выигрыш Кубка страны.
Ранее сообщалось, что «шмелей» может возглавить швейцарский специалист Люсьен Фавр, однако «Ницца» отказалась отпустить своего тренера в Германию.
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