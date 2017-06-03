Хави: Победа в Лиге чемпионов станет коронацией для Буффона

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Победа в Лиге чемпионов станет моментом коронации в карьере Буффона. Я бы хотел увидеть его в качестве победителя этого турнира.

Как поклонник «Барселоны», естественно, что я хочу, чтобы «Ювентус» победил. Но я также хочу, чтобы они выиграли для Буффона и Дани Аловес, которые заслужили трофей. Дани – великолепный игрок.

Явного фаворита сегодня нет, шансы команд равны, потому что «Ювентус» хорошо выступает в последние годы, а «Реал» по-прежнему очень силен. Нас ждет великий финал, - заявил Хави.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.