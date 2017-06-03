«Спартак» интересуется защитником «Гента» Фоке
«Спартак» проявляет интерес
к защитнику «Гента» Тома Фоке, сообщает Voetbal Nieuws.be.
22-летний игрок обороны провел пять сезонов в высшей лиге Бельгии. Фоке дебютировал в «Генте» в сезоне 2012/2013.
Следующий год он провел в аренде в «Остенде», но с 2014 года неизменно выступает за «Гент».
В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей в чемпионате и 13 матчей в Лиге Европы.
10 ноября 2016 года защитник дебютировал в сборной Бельгии, выйдя на замену в товарищеском матче с Голландией (1:1).
Отметим, что на Фоке также претендует «Аталанта», однако в
пользу «Спартака» может сыграть возможность участия в Лиге чемпионов.
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