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«Спартак» интересуется защитником «Гента» Фоке

Источник:  VoetbalNieuws.beКомментарии

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Гента» Тома Фоке, сообщает Voetbal Nieuws.be.

22-летний игрок обороны провел пять сезонов в высшей лиге Бельгии. Фоке дебютировал в «Генте» в сезоне 2012/2013.

Следующий год он провел в аренде в «Остенде», но с 2014 года неизменно выступает за «Гент».

В нынешнем сезоне на его счету 35 матчей в чемпионате и 13 матчей в Лиге Европы.

10 ноября 2016 года защитник дебютировал в сборной Бельгии, выйдя на замену в товарищеском матче с Голландией (1:1).

Отметим, что на Фоке также претендует «Аталанта», однако в пользу «Спартака» может сыграть возможность участия в Лиге чемпионов.

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