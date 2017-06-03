Манчини будет зарабатывать в «Зените» 4,5 миллиона евро за сезон
Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини будет зарабатывать в клубе 4,5 миллиона евро за сезон.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник.
- Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже, - прокомментировал ситуацию президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
Напомним, на посту наставника питерского клуба Манчини сменил румынского специалиста Мирчу Луческу.
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