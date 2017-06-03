Андреа Пирло: Кубок чемпионов - единственное, чего не хватает Буффону

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло надеется на победу «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов-2016/17.

- Я счастлив за Джанлуиджи Буффона, он ждал всю жизнь, чтобы поднять этот кубок. Надеюсь, он выиграет его после столь близкого шанса победить в прошлый раз. Я говорю это как друг и бывший товарищ по команде, как тот, кто его знает. Он того заслуживает. Это единственное, чего ему не хватает.

Я читал, что он может выиграть «Золотой мяч». Он не удивил меня даже в этот необычный сезон, потому что когда Буффон действительно верит во что-то, и у него есть эта цель в голове, он сделает все, чтобы ее добиться, - заявил Пирло.

Встреча «Ювентус» - «Реал» начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.