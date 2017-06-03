Халеп обыграла Касаткину на «Ролан Гаррос» и вышла в 4-й круг

Молодая российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции-2017.

В матче третьего круга Касаткина уступила четвертой ракетке мира Симоне Халеп.

В первом сете полноценной борьбы не получилось, а во второй партии Дарья сначала уступала со счетом 1:3, затем повела - 5:3, и все же сет остался за более опытной румынкой.

За выход в четвертьфинал Симона поспорит с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро, которая ранее нанесла поражение Елене Весниной.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг