Халеп обыграла Касаткину на «Ролан Гаррос» и вышла в 4-й круг
Молодая российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции-2017.
В матче третьего круга Касаткина уступила четвертой ракетке мира Симоне Халеп.
В первом сете полноценной борьбы не получилось, а во второй партии Дарья сначала уступала со счетом 1:3, затем повела - 5:3, и все же сет остался за более опытной румынкой.
За выход в четвертьфинал Симона поспорит с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро, которая ранее нанесла поражение Елене Весниной.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 0:6, 5:7
Место и дата
03 июня 14:00, , Онлайн-трансляция
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