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Исполняющий обязанности главного тренера «Луча-Энергии» перейдет на работу в «СКА-Хабаровск»

Источник:  ФК «Луч-Энергия»Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Луча-Энергии» Александр Ушахин покидает клуб, чтобы войти в тренерский штаб «СКА-Хабаровска».

«Мой контракт с клубом закончился 31 мая, и необходимо было определяться с будущим. Предложений по работе от «Луча-Энергии» пока не поступало, и я принял решение уехать в Хабаровск.

Нынешний наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский звал меня неоднократно, еще до стыковых матчей своей команды. Завтра уезжаю, а по приезду сразу приступаю к работе в должности старшего тренера», – приводит слова Ушахина официальный сайт «Луча-Энергии».

Напомним, «СКА-Хабаровск» победил в стыковых матчах «Оренбург» и впервые в своей истории добился права сыграть в премьер-лиге.

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