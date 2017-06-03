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«Ростов» пригрозил санкциями пессимистически настроенным болельщикам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пресс-служба «Ростова» опубликовала обращение к болельщикам команды в свете ухода из клуба Курбана Бердыева. 

«Уважаемые болельщики, мы уважаем и ценим каждого из вас, но теперь мы будем банить навсегда тех, кто оскорбляет футболистов, руководство и друг друга.

Кроме этого, санкции ждут тех, кто постоянно ноет и пишет о том, что наш любимый клуб ждет развал и прочие ужасы.

Это не значит, что у нас в группе цензура. Каждый из вас может выражать свое мнение, но при этом не скатывайтесь до уровня бульварной прессы.

Давайте наберемся терпения и не будем верить всем подряд публикациям СМИ. Все официальные новости о команде будут оперативно появляться в нашей группе.

Спасибо за понимание. Мы были, есть и будем. Мы «Ростов»!» – говорится в заявлении клуба на странице в одной из популярных социальных сетей.

Напомним, на этой неделе вице-президент и тренер команды Курбан Бердыев объявил о своем уходе. Ожидается, что в ближайшее время он снова возглавит казанский «Рубин».


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