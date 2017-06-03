Луиш Фигу: В финале Лиги чемпионов нас ждут интересные индивидуальные дуэли

Бывший полузащитник сборной Португалии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Луиш Фигу поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- В футболе все возможно. У «Ювентуса» сильная защита, у «Реала» очень опасное нападение. Нас ждут интересные индивидуальные дуэли. Кто выиграет больше этих дуэлей, тот и победит. Думаю, нас ждет интересный матч, учитывая, что сойдутся две разные по стилю команды с богатой футбольной культурой и прекрасными игроками, - приводит слова Фигу официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.