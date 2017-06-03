Кларенс Зеедорф: В финале Лиги чемпионов града голов не жду

Известный голландский футболист и тренер Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Не жду какого-то фейерверка. Это финал, и обе команды знают, что в таких матчах все может решить один момент. Никто не захочет рисковать. Думаю, это будет тактический матч, трудный, но града голов не жду. Возможно, все решит один мяч. Обе команды способны лишить друг друга свободного пространства и возможности контратаковать, а также могут воспользоваться тем самым единственным моментом, который все и решит , - приводит слова Зеедорфа официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.