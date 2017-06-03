Андрей Шевченко: Хотелось бы, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Я буду болеть за обе команды. Но в сердце хотелось бы, чтобы такой футболист, как Джанлуиджи Буффон, выиграл Лигу чемпионов. Так что мои симпатии будут на стороне «Ювентуса», - приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.