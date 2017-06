Венгер может пригласить Мареза в «Арсенал»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

- Делали ли мы предложение «Лестеру» по Марезу? Еще нет. Это означает, что оно может последовать, а может и не случиться. Я думаю, он внес огромный вклад в чемпионство своей команды. Последний сезон для них получился совсем другим, но это не говорит о том, что Рияд что-то потерял в своих навыках, - заявил Венгер.

Напомним, на этой неделе Арсен Венгер подписал с «канонирами» новый двухлетний контракт.

Is Leicester midfielder Riyad Mahrez on his way to Arsenal?



If Arsene Wenger gets his way he is ➡️ https://t.co/JJfmjiBEhh #LCFC pic.twitter.com/tmlxXMhU83