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Венгер может пригласить Мареза в «Арсенал»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

- Делали ли мы предложение «Лестеру» по Марезу? Еще нет. Это означает, что оно может последовать, а может и не случиться. Я думаю, он внес огромный вклад в чемпионство своей команды. Последний сезон для них получился совсем другим, но это не говорит о том, что Рияд что-то потерял в своих навыках, - заявил Венгер.

Напомним, на этой неделе Арсен Венгер подписал с «канонирами» новый двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов потратить нынешним летом 100 миллионов евро на усиление состава.

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