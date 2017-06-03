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Иан Раш: В финале Лиги чемпионов поставлю на «Ювентус»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Бывший форвард «Ювентуса» и «Ливерпуля» Иан Раш поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Ставлю на «Ювентус». Обычно «Реалу» можно забить два мяча, но тогда он обязательно ответит тремя, настолько мадридцы хороши. Но если два забьет «Ювентус», то «Реал» забить три уже не сможет. «Юве» хорошо организован, может похвастать отлаженной командной игрой и располагает футболистами, которые способны выиграть любой матч, например, Игуаином, - передает слова Раша официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется  в 21:45 по московскому времени.

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