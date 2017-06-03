«Рома» рассматривает Блана, Тухеля и Эмери в качестве альтернативы Ди Франческо

«Рома» составила список тренеров, которые могут возглавить команду, в случае если «Сассуоло» не отпустит Эусебио Ди Франческо.

47-летний итальянец остается главным кандидатом на пост главного тренера команды, однако «Рома» отказывается платить «Сассуоло» три миллиона евро за разрыв контракта.

В этой связи в столичном клубе изучают другие кандидатуры. Так «Рома» может рассмотреть варианты с ныне свободными Лораном Бланом, Паулу Соузой и Томасом Тухелем, а также обратить свое внимание на Унаи Эмери («Пари Сен-Жермен»).

Напомним, Лучано Спаллетти отказался продлевать контракт с «Ромой» и, скорее всего, возглавит «Интер».