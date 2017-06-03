Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:6, 4:6Суарес Наварро
Теннис  Касаткина0:6, 5:7Халеп
Волейбол  Россия- : -Франция
Теннис  Маррэй7:6, 7:5, 6:0Дель Потро
Теннис  Изнер0:0Хачанов
Футбол  Ювентус- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рома» рассматривает Блана, Тухеля и Эмери в качестве альтернативы Ди Франческо

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Рома» составила список тренеров, которые могут возглавить команду, в случае если «Сассуоло» не отпустит Эусебио Ди Франческо.

47-летний итальянец остается главным кандидатом на пост главного тренера команды, однако «Рома» отказывается платить «Сассуоло» три миллиона евро за разрыв контракта.

В этой связи в столичном клубе изучают другие кандидатуры. Так «Рома» может рассмотреть варианты с ныне свободными Лораном Бланом, Паулу Соузой и Томасом Тухелем, а также обратить свое внимание на Унаи Эмери («Пари Сен-Жермен»).

Напомним, Лучано Спаллетти отказался продлевать контракт с «Ромой» и, скорее всего, возглавит «Интер».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Харт может перейти в «Милан» в случае ухода ДоннаруммыГолкипер «Манчестер Сити» Джо Харт рассматривается руководством «Милана» в качестве возможных новичков команды на случай ухода вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.«Зенит» интересуется защитником «Болоньи»Защитник «Болоньи» Адам Масина попал в сферу интересов «Зенита».«Рома» планирует купить ПромесаПолузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес может продолжить карьеру в «Роме».Манчини может пригласить в «Зенит» двух игроков «Аталанты»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает возможность приобретения двух игроков «Аталанты» – защитника Андреа Конти и полузащитника Алехандро Гомеса.«Ювентус» согласовал условия трансфера Щесны с «Арсеналом»Голкипер лондонского «Арсенала», выступающий на правах аренды в «Роме» Войцех Щесны продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.«Валенсия» сделает предложение «Роме» по трансферу ДумбияБывший нападающий ЦСКА, ныне игрок «Ромы», выступающий на правах аренды за «Базель» Сейду Думбия заинтересовал испанскую «Валенсию», сообщает Football Italia.Шорт-лист Манчини пополнился шестью футболистами чемпионата ИталииНовый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини намерен обновить состав петербуржцев, купив ряд футболистов чемпионата Италии, сообщает RT на русском со ссылкой на итальянские СМИ.Манчини хочет приобрести ДжекоНападающий «Ромы» Эдин Джеко может стать игроком «Зенита», сообщает Football Italia.Кумс перешел в «Андерлехт»Полузащитник Свен Кумс стал игроком «Андерлехта». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.Кессие стал игроком «Милана»Полузащитник «Аталанты» Франк Кессие перешел в «Милан». Об этом сообщает официальный сайт россонери.«Зенит» заинтересован в покупке БелоттиСанкт-петербургский «Зенит» проявляет предметный интерес к нападающему итальянского «Торино» Андреа Белотти.Джанлуиджи Доннарумма: Продление контракта с «Миланом»? ПосмотримГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отказался комментировать возможность продления контракта с «россонери».Почему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке ТухеляПочему «протухла» «Боруссия»? Алексей Андронов – об отставке ТухеляОбозреватель «Советского спорта» – об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».Индзаги продлил контракт с «Лацио» до 2020 годаРуководство «Лацио» довольно выступлением команды под руководством итальянского специалиста Симоне Индзаги.«Милан» предложил Морате контракт с зарплатой в восемь миллионов евро«Милан» сделал предложение форварду «Реала» Альваро Морате, сообщает Calciomercato.com. В следующие пять лет «россонери» готовы платить 24-летнему испанцу восемь миллионов евро.Мино Райола: Никогда бы не купил Игуаина за 90 млн евроИзвестный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы таких игроков, как Златан Ибрагимович и Поль Погба, высказался о трансфере в «Ювентус» форварда сборной Аргентины Гонсало Игуаина.Салах достиг соглашения с «Ливерпулем»Полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах продолжит карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Football Italia.Дани Алвес: «Барселона» допустила ошибку, но они никогда в этом не признаютсяДани Алвес: «Барселона» допустила ошибку, но они никогда в этом не признаютсяЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес в преддверии финала Лиги чемпионов рассказал о своем уходе из «Барселоны».Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Перишич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Интером» условия перехода полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, сообщает Gazetta dello Sport.
Футбол
Юрий Газинский: Буффону пора выиграть Лигу чемпионов, буду болеть за «Ювентус»
Футбол
Дмитрий Комбаров: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»
Футбол
Венгер может пригласить Мареза в «Арсенал»
Футбол
Андрей Шевченко: Хотелось бы, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Сассуоло
Сассуолокалендарьстатистика
Паулу Соуза
Паулу Соузавсе новости
Томас Тухель
Томас Тухельвсе новости
Унаи Эмери
Унаи Эмеривсе новости
Эусебио Ди Франческо
Эусебио Ди Франческовсе новости
Лоран Блан
Лоран Бланвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости