Дмитрий Комбаров: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Я буду болеть за «Ювентус». Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон (39-летний вратарь - Прим. ТАСС), который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой. Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале. Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили, - передает слова Комбарова ТАСС.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.