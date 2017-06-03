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Илья Брызгалов: Ринне найдет свою игру в финале Кубка Стэнли

Источник:  NHLКомментарии

Бывший голкипер «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» Илья Брызгалов высказался об игре вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне в первых двух матчах финала Кубка Стэнли.

– Не уверен, что у меня есть моральное право критиковать Пекку за его игру в двух первых матчах, – приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ. – Он довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Да и ничего для них еще не закончено: они живы, и 0-2 в серии накануне домашних матчей – это еще не катастрофа. Что-то в его игре я бы, наверное, изменил, но он и сам наверняка просматривал пропущенные голы и проработал с тренерами, что именно нужно подкорректировать. Изменения, если и нужны, то совсем незначительные.

– И что в такой ситуации делать главному тренеру «хищников» Питеру Лавиолетту? Продолжать верить в Пекку или выпускать на третий матч его сменщика Юусе Сароса?
– Конечно, верить! Это же твой первый голкипер! Вообще никогда не надо сомневаться в своем вратаре. У Пекки есть все что нужно: он очень талантлив, опытен, мастеровит, атлетичен. Думаю, он найдет свою игру. Подчеркну еще раз: ему совсем немногое нужно в ней изменить. Исход матчей решали незначительные ошибки, которые очень легко исправить. Взять, например, гол Гюнцеля в первом матче. Пекка настолько крупный вратарь, что если бы он в том эпизоде просто стоял в стойке, а не пытался ловить шайбу ловушкой, то она попала бы ему в плечо и упала перед ним. Но он начал нагибаться, чтобы сыграть ловушкой, и тем самым открыл небольшое пространство, куда шайба и прилетела.

Напомним, после двух матчей в Питтсбурге «пингвины» ведут в серии со счетом 2-0. Третий матч пройдет в ночь на воскресенье в Нэшвилле.

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