Юрий Газинский: Буффону пора выиграть Лигу чемпионов, буду болеть за «Ювентус»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский будет переживать за «Ювентус» в сегодняшнем финале Лиги чемпионов.

- Буду болеть за «Ювентус». У них была очень хорошая команда еще два года назад, когда в финале они проиграли «Барселоне» (1:3), и в этом им уже пора победить. И хочется, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл, он величайший вратарь, - заявил Газинский.

Встреча «Ювентус» - «Реал» начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.

Матч Ювентус - Реал Место и дата 03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция



