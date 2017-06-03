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Александр Бухаров: Дзюба – футболист очень хороший, но, видимо, у него проблемы

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий сборной России Александр Бухаров прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

– Конечно, Артема нам будет не хватать. Футболист очень хороший, но, видимо, у него проблемы, которые не позволят сыграть на турнире. Индивидуально я с Артемом не общался, но он тепло попрощался со всеми нами.

 Готов ли заменить Дзюбу в составе? В первую очередь надо доказывать тренеру, что ты способен помочь команде на Кубке Конфедераций. Делать это надо на тренировках, где я буду полностью выкладываться, - передает слова Бухарова «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

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