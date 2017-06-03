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Маррэй обыграл Дель Потро и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Хачановым

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первая ракетка мира британец Энди Маррэй пробился в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции-2017.

В третьем круге Маррэй сломил сопротивление аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в трех партиях.

Энди выполнил 5 подач навылет и допустил 3 двойных ошибки. Он взял шесть геймов на подаче соперника.

Следующим оппонентом шотландца станет победитель встречи Джон Изнер (США) - Карен Хачанов (Россия).

Напомним, Маррэй уступил сербу Новаку Джоковичу в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос».

 

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 7:6, 7:5, 6:0

Место и дата

03 июня 13:30, , Онлайн-трансляция


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