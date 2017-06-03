Маррэй обыграл Дель Потро и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Хачановым
Первая ракетка мира британец Энди Маррэй пробился в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции-2017.
В третьем круге Маррэй сломил сопротивление аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в трех партиях.
Энди выполнил 5 подач навылет и допустил 3 двойных ошибки. Он взял шесть геймов на подаче соперника.
Следующим оппонентом шотландца станет победитель встречи Джон Изнер (США) - Карен Хачанов (Россия).
Напомним, Маррэй уступил сербу Новаку Джоковичу в прошлогоднем финале «Ролан Гаррос».
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 7:6, 7:5, 6:0
Место и дата
03 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
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