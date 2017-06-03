Маррэй обыграл Дель Потро и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Хачановым

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Веснина проиграла Суарес-Наварро в третьем круге «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции.

Дзюба пропустит КК-2017, хет-трик Жиру, дубль Видаля и выход Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

Первая – в четвертом. Как Кузнецова пробилась в 1/8 финала Светлана Кузнецова, победив в упорном матче китаянку Шуай Жан, первой из всех российских игроков вышла в четвертый круг «Ролан Гарроса».

«Ролан Гаррос». Мужчины. 3-й раунд. Надаль обыграл Басилашвили, Шварцман уступил Джоковичу и другие матчи Результаты матчей третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

«Ролан Гаррос». Женщины. 3-й раунд. Чжан уступила Кузнецоваой, В. Уильямс обыграла Мертенс и другие матчи Результаты матчей третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

Возняцки и Беллис доиграют свой матч завтра Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между датчанкой Каролин Возняцки и американкой Кэтрин Беллис был прерван из-за позднего времени. Соперницам предстоит доиграть завтра.

Бачински обыграла Жабер в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между швейцаркой Тимеей Бачински и представительницей Туниса Онс Жабер завершился победой швейцарской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 6:2 в пользу Бачински.

Рамос-Винолас обыграл Пуя в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом и французом Люкой Пуем завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 3:6, 5:7, 6:2, 6:1 в пользу Рамоса-Виноласа.

Винус Уильямс обыграла Мертенс в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между американкой Винус Уильямс и бельгийкой Элизой Мертенс завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3,6:1 в пользу Уильямс.

Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, «Витязь» может объединиться с «Динамо», Кузнецова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Кузнецова обыграла Чжан в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Светланой Кузнецовой и китаянкой Шуай Чжан завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 4:6, 7:5 в пользу Кузнецовой.

Джокович в пяти сетах обыграл Шварцмана в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.

Касаткина и Хромачева уступили китайской паре на «Ролан Гаррос» На «Ролан Гаррос» проходят матчи второго раунда в женском парном разряде. Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачева не смогли пробиться в следующую стадию.

Тим обыграл Джонсона и вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между австрийцем Домиником Тимом и американцем Стивом Джонсоном завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 7:6 (4), 6:3 в пользу Тима.

Младенович обыграла Роджерс в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между француженкой Кристиной Младенович и американкой Шелби Роджерс завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 4:6, 8:6 в пользу Младенович.

Надаль разгромил Басилашвили в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и грузином Николозом Басилашвили завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:0, 6:1, 6:0 в пользу Надаля.

Каролина Плишкова: Меня спасла подача Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой во втором раунде «Ролан Гаррос».

В Париже установят статую Рафаэля Надаля Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли заявил, что в столице страны будет установлена статуя многократного триумфатора «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля.