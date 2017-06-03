Федор Кудряшов: Шансы в финале Лиги чемпионов - 60 на 40 в пользу «Ювентуса»

Защитник сборной России и «Ростова» Федор Кудряшов оценил шансы команд на победу в предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Больше по всему турниру симпатизировал «Реалу», но смотрел и «Ювентус», итальянский клуб здорово играет. Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу «Ювентуса». Еще хотелось бы, чтобы они выиграли, потому что там Джанлуиджи Буффон, он заслуживает выиграть Лигу чемпионов. Но переживать все равно больше буду за «Реал, - передает слова Кудряшова ТАСС.

Мадридский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул. «Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.