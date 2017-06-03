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Валерий Газзаев: В финале Лиги чемпионов не стал бы отдавать предпочтения ни одной, ни второй команде

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил шансы команд на победу в предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».

- Я бы не стал отдавать предпочтения ни одной, ни второй команде. С одной стороны, «Реал» должен выиграть по всем показателям, но с другой стороны - мы знаем «Ювентус», который заслуженно играет в финале Лиги чемпионов. По сведениям СМИ, все лучшие игроки будут сегодня играть, травмированных нет, поэтому это будет один из лучших финалов за последнее время. Я очень рад, что сегодня две лучшие команды покажут футбол высочайшего уровня, потому что будет играть великолепная атака против великолепной обороны, - передает слова Газзаева ТАСС.

Мадридский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул. «Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется  в 21:45 по московскому времени.

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