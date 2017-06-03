Харт может перейти в «Милан» в случае ухода Доннаруммы
Голкипер «Манчестер
Сити» Джо Харт рассматривается руководством «Милана» в качестве возможных
новичков команды на случай ухода вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
Минувший сезон 30-летний британец провел на правах аренды в «Торино» и пропустил 62 гола в 36 матчах.
«Горожане» не собираются оставлять Харта, в связи с чем новый сезон он начнет в другой команде.
В Англии на Харта претендуют «Ливерпуль», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».
Однако по данным Tuttosport, голкипер сборной Англии может вернуться в Италию, где на него рассчитывает «Милан».
Добавим, что 18-летний Доннарумма до сих пор не продлил контракт с клубом, требуя зарплату в пять миллионов евро в год.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически