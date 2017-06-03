Харт может перейти в «Милан» в случае ухода Доннаруммы

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт рассматривается руководством «Милана» в качестве возможных новичков команды на случай ухода вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Минувший сезон 30-летний британец провел на правах аренды в «Торино» и пропустил 62 гола в 36 матчах.

«Горожане» не собираются оставлять Харта, в связи с чем новый сезон он начнет в другой команде.

В Англии на Харта претендуют «Ливерпуль», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».

Однако по данным Tuttosport, голкипер сборной Англии может вернуться в Италию, где на него рассчитывает «Милан».

Добавим, что 18-летний Доннарумма до сих пор не продлил контракт с клубом, требуя зарплату в пять миллионов евро в год.