Вилли Саньоль назначен ассистентом Анчелотти в «Баварии»

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль с 1 июля текущего года войдет в тренерский штаб мюнхенской «Баварии».

- Работая с Карло Анчелотти, каждый молодой специалист может многому научиться. Он имеет огромный опыт работы в различных чемпионатах - Италии, Англии, Франции и Испании. Это делает его одним из самых больших профессионалов в мировом футболе. Мы уже встречались, и могу сказать, что он не только отличный тренер, но и великий человек, - заявил Саньоль.

Напомним, Вилли Саньоль играл за «Баварию» не позицию крайнего защитника в 2000 - 2009 годах. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2000/01.

В 2014 - 2016 годах Саньоль занимал пост главного тренера «Бордо», а ранее работал с молодежной сборной Франции (U-21).

