Джордж Макфи: «Вегас» не будет забирать игрока, не пообщавшись с ним

Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал о ходе переговоров с другими клубами перед драфтом расширения.

«Мы открыты для переговоров. Мы всем объясняем, что не собираемся забирать игрока, не пообщавшись с ними. Мы хотим знать, какова их позиция. Все переговоры проходят очень откровенно. Клубы говорят нам, чего они хотят, кого они хотят защитить. Мы говорим им, к кому в их команде у нас есть интерес. Так мы пытаемся договориться.

Мы хорошо знаем составы других команд, и понимаем, как они собираются поступить. Мы знаем многое и не ждем никакого драматического развития событий. Мы прямо заявляем о своей позиции, которая заключается в достижении варианта, приемлемого для обеих сторон. Этого вполне реально. Мы стремимся к этому. Пока все складывается очень хорошо. Главное все сделать правильно. Мы все правильно спланировали».

Напомним, драфт расширения пройдет с 17 по 21 июня, состав новой команды НХЛ будет объявлен на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Лас-Вегасе.

Клубы должны 18 июня представить списки защищенных игроков. «Вегас» должен будет определиться с составом до 22 июня.